Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки выявили 4389 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 377 017. Обновленная статистика опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице за все время вылечились 277 608 пациентов, из них 2365 — выписанные только за прошедшие 24 часа. С начала пандемии умер 6121 человек, также известно о 63 скончавшихся за сутки.

В Московской области зарегистрировано 466 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в регионе — 81 843. За все время выздоровело более 61 тысячи человек, также зафиксирован 1501 летальный исход.

Ранее стало известно, что МГТУ имени Баумана временно закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов. 20 октября в здание университета прибыли сотрудники столичного управления Роспотребнадзора.

19 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти будут «жестко и системно контролировать соблюдение принятых мер». В частности, масочный режим в общественном транспорте и отчеты компаний о количестве переведенных на удаленку работников.

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