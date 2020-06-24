Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве зафиксировали 811 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 216 906. Обновленные данные опубликованы в среду, 24 июня, на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что в столице вылечилась 141 268 пациентов, из них 2020 — выписанные только за прошедшие 24 часа. Умерло с начала эпидемии в Москве 3657 человек, в том числе за последние сутки 14 инфицированных скончалось от осложнений.

В Московской области насчитывается 507 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 55 386. За все время 27 588 человек выздоровело, также зафиксировано 822 летальных исхода.

В России всего выявлен 606 881 человек с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 7176. При этом 12 393 пациента вылечилось от коронавирусной инфекции за 24 часа. Умерло 154 человека.

Накануне москвичам рассказали о мерах безопасности во вновь открытых кафе и ресторанах. Отмечается, что в ресторанах будут применены такие меры, как социальная дистанция в полтора метра, а также ограничение количества посетителей. В некоторых заведения сократили число столиков, а в каких-то местах часть комнат перекрыли красной лентой.

Кроме того, Роспотребнадзор рассказал москвичам о мерах безопасности для детей во время пандемии коронавируса и жаркого лета. Родителям напомнили о важности сохранения социальной дистанции не менее двух метров во время прогулок с детьми. Горожанам также посоветовали объяснять детям, что не надо лишний раз дотрагиваться до носа, брать пальцы в рот, тереть глаза, поскольку это способствует распространению инфекции.

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