Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве

За сутки в Москве зафиксировали 3 093 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице — 53 739. Обновленные данные опубликованы в четверг, 30 апреля, на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что в столице вылечились 5 135 пациентов, из них 525 — выписанные только за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии в Москве 611 человек, в том числе за последние сутки 65 инфицированных скончались от осложнений.

В Московской области насчитывается 793 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в регионе — 11 710. 430 человек выздоровели, также зафиксировано 93 летальных исхода.

В России выявлены 106 498 человек с подтвержденным диагнозом — за последние сутки число зараженных увеличилось на 7 099. При этом 11 619 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Умерли 1073 человека.

По состоянию на 29 апреля в Москве с начала эпидемии был зафиксировано 50 646 зараженных коронавирусом, всего в России — 99 399 человек с подтвержденным диагнозом.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок ограничений, введенных в столице для сдерживания распространения коронавируса, до 11 мая включительно.

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