Оценена вероятность повторения аномально теплой зимы в Москве

Повторение аномально теплой зимы, которая наблюдалась с конца 2019-го до начала 2020 года в Москве, маловероятно в течение ближайших 20-30 лет. Такую оценку дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет агентство «Москва».

В настоящее время, по словам синоптика, происходит потепление климата. «Конечно, наиболее явно это проявляется в умеренных и высоких широтах и зимой, но нельзя представлять, что каскадным образом происходит переход температуры, это все-таки медленный процесс», — рассказал он.

Прошедшая зима была признана самым теплым сезоном за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. В столице было зафиксировано 11 температурных рекордов.

По информации специалистов сервиса «Яндекс.Погода», впервые за всю историю метеонаблюдений средняя температура воздуха в это время года превысила 0 градусов Цельсия, составив плюс 0,2. Почти каждый зимний день проходил с осадками: их отметили в 72 днях из 91. Ветер дул чаще всего с Запада и Юго-Запада.

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