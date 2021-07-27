Опасная поездка москвича на моноколесе с ребенком на руках возмутила пользователей сети
В сети появилось видео, на котором мужчина ехал на моноколесе по району Братеево с ребенком на руках. Он набрал опасную скорость и, не притормозив, выехал на проезжую часть на пересечении Борисовских прудов и Братеевского моста. Видео опубликовал Telegram-канал «112».
Поведение мужчины возмутило пользователей соцсетей: там уже назвали «отцом года». Отмечается, что ему повезло — на дороге не было активного движения, и он смог проехать опасные участки без последствий. По информации «Вечерней Москвы», мужчина купил транспортное средство всего несколько дней назад.
РЕН ТВ сообщает, что Госавтоинспекция организовала проверку произошедшего. На нарушителя завели административное дело.
Ранее в Москве подготовили меры, регулирующие езду на еще одном новом виде транспорта — электросамокате. Аварии с их участием стали происходить все чаще, поэтому владельцев электросамокатов обяжут двигаться со скоростью пешеходов в оживленных местах. Также глава ГИБДД предложил ввести минимальный возраст для пользования этим транспортным средством.
Одновременно с этим москвичи включили моноколесо в список самых раздражающих транспортных средств. Их аварийность пользователи соцсетей считают такой же высокой, как у электросамокатов, однако за моноколесами ГИБДД пока не следит.
До этого москвич, проехавший на моноколесе по проспекту Мира со скоростью 70 километров в час, возмутил пользователей соцсетей.
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