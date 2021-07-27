Опасная поездка москвича на моноколесе с ребенком на руках возмутила пользователей сети

РЕН ТВ сообщает, что Госавтоинспекция организовала проверку произошедшего. На нарушителя завели административное дело.

Ранее в Москве подготовили меры, регулирующие езду на еще одном новом виде транспорта — электросамокате. Аварии с их участием стали происходить все чаще, поэтому владельцев электросамокатов обяжут двигаться со скоростью пешеходов в оживленных местах. Также глава ГИБДД предложил ввести минимальный возраст для пользования этим транспортным средством.

Одновременно с этим москвичи включили моноколесо в список самых раздражающих транспортных средств. Их аварийность пользователи соцсетей считают такой же высокой, как у электросамокатов, однако за моноколесами ГИБДД пока не следит.

До этого москвич, проехавший на моноколесе по проспекту Мира со скоростью 70 километров в час, возмутил пользователей соцсетей.

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