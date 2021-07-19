Отец сбившей троих детей москвички рассказал о ее состоянии

Москвичка, сбившая троих детей на улице Авиаторов, находится в тяжелом психологическом состоянии, ей оказывается помощь. Об этом рассказал отец виновницы ДТП в интервью, опубликованном в Telegram-канале «Москва 24».

Мужчина отметил, что его дочь принимает таблетки и работает с психологом, она не собирается избегать наказания за содеянное. Он также пояснил, что его дочь в момент инцидента могло ослепить солнце, из-за чего она не заметила переходивших дорогу детей.

«Она вообще не выпивает. Телефон в сумке. Я когда звоню, она никогда не берет трубку. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность. И не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал», — сказал он.

ДТП произошло днем 16 июля в Москве. Женщина за рулем автомобиля Mazda сбила на пешеходном переходе троих детей, которые переходили дорогу с двумя взрослыми. В момент аварии 9-месячный ребенок находился в коляске. Двое детей позже скончались.

Водитель ранее заявила, что наехала на детей и сопровождавших их взрослых на пешеходном переходе, так как «сидела в телефоне», будучи за рулем. 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час.

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