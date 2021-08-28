Пассажирка рейса Москва — Сочи устроила скандал в самолете и попала на видео
Пассажирка бизнес-класса авиакомпании S7 рейса Москва — Сочи устроила скандал в самолете и попала на видео. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал издания Baza.
В ролике видно, как женщина на повышенных тонах просит проводницу включить кондиционер. «Я лечу бизнес-классом за 50 тысяч в Сочи!» — возмущается пассажирка. После этого женщина потребовала у бортпроводника принести ей горячую еду.
Ранее пассажирка бизнес-класса рейса Бодрум — Москва закурила на борту самолета и возмутила россиян. Женщину доставили в отдел полиции в аэропорту Шереметьево.
Позже было опубликовано видео задержания нарушительницы, на котором та кричала на полицейских и пыталась на них наброситься. Сама пассажирка при этом жаловалась, что ее якобы избили и угрожали сделать укол.
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