Пассажирка рейса Москва — Сочи устроила скандал в самолете и попала на видео

Ранее пассажирка бизнес-класса рейса Бодрум — Москва закурила на борту самолета и возмутила россиян. Женщину доставили в отдел полиции в аэропорту Шереметьево.

Позже было опубликовано видео задержания нарушительницы, на котором та кричала на полицейских и пыталась на них наброситься. Сама пассажирка при этом жаловалась, что ее якобы избили и угрожали сделать укол.

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