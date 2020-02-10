Подмосковная мать 11 детей рассказала о помощи властей

Жительница Подмосковья Светлана Саторова, которая пожаловалась на отсутствие помощи со стороны местных чиновников, рассказала, что власти начали помогать ее семье. По словам 33-летней матери 11 детей, помощь поступает и от сотрудников соцзащиты, и от главы Орехово-Зуево, передает РЕН ТВ.

Саторова отметила, что новорожденного ребенка уже прописали по месту жительства и оформили пособия на детей. Кроме того, поданы документы для получения российского гражданства ее супругом. «В четверг ответ придет — будем надеяться, что хороший ответ», — поделилась она.

Как сообщалось ранее, мать 11 детей планировала обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Она рассказала, что местные власти не хотят помогать ее семье с получением жилья и пожаловалась, что ее мужу, гражданину Таджикистана, до сих пор не дали российское гражданство.

Саторова родила девочку весом 3 070 граммов и ростом 51 сантиметр в Орехово-Зуевском роддоме, где ранее на свет появились и другие дети женщины. Ее назвали Сабриной. Всего в семье до этого было пять сыновей и пять дочерей. Самому старшему ребенку на данный момент 13 лет.

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