Подмосковный фитнес-клуб выгнал обманутых клиентов на улицу во время тренировки
Фитнес-клуб «Давинчи» в подмосковных Химках закрылся во время тренировки. Сотрудники выгнали посетителей из спортзала. Подробности сообщил Telegram-канал Mash.
В «Давинчи» знали о скором закрытии из-за проблем с арендодателем, но продолжали продавать абонементы клиентам и устраивать акции. Весной для помещения нашли новых съемщиков — руководство клуба было в курсе, однако пыталось заработать денег перед закрытием. Директор сообщил, что узнал о закрытии клуба в последний момент.
На видео один из обманутых клиентов рассказал, как под разными предлогами фитнес-клуб предлагал ему подписать договор и купить абонемент на год. На первой тренировке мужчина узнал о закрытии.
Посетителей вывели на улицу, в помещении выключили свет и убрали тренажеры. Возмущенные клиенты потребовали вернуть деньги. Договоры о возврате они подписывали в темноте, и позднее выяснилось, что в бумагах указана причина «по собственной инициативе». Фитнес-клуб не взял на себя вину за случившееся.
В настоящее время обманутые покупатели готовят заявление в полицию.
Ранее прокуратура начала проверку по факту смерти человека в московском фитнес-клубе. 26-летний мужчина погиб в бассейне, его тело пролежало в воде около часа. Труп заметил один из посетителей, который плавал по дорожке.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!