Подмосковный фитнес-клуб выгнал обманутых клиентов на улицу во время тренировки

Посетителей вывели на улицу, в помещении выключили свет и убрали тренажеры. Возмущенные клиенты потребовали вернуть деньги. Договоры о возврате они подписывали в темноте, и позднее выяснилось, что в бумагах указана причина «по собственной инициативе». Фитнес-клуб не взял на себя вину за случившееся.

В настоящее время обманутые покупатели готовят заявление в полицию.

Ранее прокуратура начала проверку по факту смерти человека в московском фитнес-клубе. 26-летний мужчина погиб в бассейне, его тело пролежало в воде около часа. Труп заметил один из посетителей, который плавал по дорожке.

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