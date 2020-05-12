Подсчитано число соблюдающих масочный режим в метро москвичей

Большинство пассажиров московского метро соблюдают обязательный масочный режим в транспорте. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Так, по данным ведомства, утром 12 мая в подземку спустились 94 процента пассажиров в масках и 68 процентов в перчатках. Также москвичи активно пользуются пунктами продажи масок в метрополитене.

«С 5:30 до 9:00 в кассах метро пассажиры приобрели 2 835 масок и 8 648 пар перчаток. Больше всего масок и перчаток было куплено на Замоскворецкой (404 маски и 1 380 пар перчаток), Таганско-Краснопресненской (435 масок и 1 314 пар перчаток) и Калужско-Рижской (317 масок и 935 пар перчаток) линиях. Дорогие пассажиры, спасибо, что не забываете о средствах защиты при входе в метро», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что на всех станциях московского метро запустили продажу масок и перчаток. В подземке действуют уже 966 пунктов продажи индивидуальных средств защиты.

С 12 мая в столице вводится обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.

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