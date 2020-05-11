В московском метро запустили продажу масок и перчаток

На всех станциях московского метро запустили продажу масок и перчаток. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в подземке уже действует 966 пунктов продажи индивидуальных средств защиты. «Это кассы, торговые павильоны и вендинговые аппараты. А с учетом касс пригородного сообщения, каналов продаж масок и перчаток уже практически 1,5 тысячи Маски и перчатки для пригородных касс также предоставлены правительством Москвы», — заявили в ведомстве.

Также в пресс-службе напомнили пассажирам, что с 12 мая для проезда в общественном транспорте ношение масок и перчаток будет обязательным. «Пожалуйста, приобретайте их заранее, до планируемой поездки», — добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что маломобильным пассажирам метро будут бесплатно выдавать маски и перчатки. Такие меры примут по поручению мэра Москвы.

С 12 мая в столице вводится обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо надевать в общественных местах, а также при поездках на любых видах транспорта. За появление без масок и перчаток в магазине или на рабочем месте грозит штраф в размере четырех тысяч рублей, в общественном транспорте или такси — пять тысяч рублей.

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