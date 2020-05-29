Подсчитано число воспользовавшихся сервисом c расписанием прогулок москвичей

Более миллиона раз москвичи воспользовались сервисом столичной мэрии, где можно узнать расписание прогулок. Число обращений к функции подсчитали в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы, пишет РИА Новости.

Кроме того, около 50 тысяч раз горожане воспользовались сервисом «Пешие прогулки» в мобильном приложении «Моя Москва».

С 1 июня москвичи смогут выходить на прогулки по определенному графику. Такую систему рекомендовал ввести в тестовом режиме мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, москвичам не понадобится специальный пропуск, чтобы пойти в парк или сквер.

На следующий день была опубликована карта. Дома разбиты на шесть групп. Жильцам домов первой группы будет разрешено гулять 1, 3, 6, 9, 10 и 14 июня, второй — 1, 3, 7, 9, 11 и 13 июня, третьей — 2, 4, 6, 10, 12 и 14 июня, четвертой — 2, 4, 7, 10, 12 и 13 июня, пятой — 3, 5, 6, 8, 10 и 14 июня, шестой — 3, 5, 7, 8, 10 и 13 июня.

За последние сутки в Москве выявлено 2332 случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в столице увеличилось до 175829. Выздоровели 74725 человек, умерли 2330 пациентов.

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