Помогавшую задержать участников драки в метро москвичку наградят

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин наградит медалью «За содействие» женщину, которая помогла задержать трех участников драки в метро Москвы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА Новости.

«Принято решение о награждении женщины, проявившей смелость в экстренной ситуации, ведомственной медалью “За содействие“», — заявила представитель СКР.

Москвичка способствовала поимке виновных, бросилась вслед за ними из вагона и опознала злоумышленников. «Самоотверженный поступок женщины, которая, рискуя собой, выполнила свой гражданский долг, не позволив сбежать подозреваемым, не остался без внимания руководства Следственного комитета», — сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что россиянина Романа Ковалева, заступившегося за девушку в московском метро, наградят медалью за отвагу. Бастрыкин поручил подготовить соответствующие документы для награждения Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Уточняется, что мужчину удостоят награды за неравнодушие и храбрость, проявленные в непростой и опасной ситуации.

О драке в московском метро стало известно 6 октября. Пострадавший рассказал, что приезжие громко разговаривали в вагоне метро, матерились и вели себя вызывающе, после чего начали оскорблять девушку, сделавшую им замечание.