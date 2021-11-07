Популярная доминатрикс рассказала об отличиях своей работы в Москве и в Минске

Популярная в мире BDSM доминатрикс Тейя Табу родилась в Минске, где 12 лет назад начала свою карьеру. Недавно она перебралась в Москву. В интервью «Мосленте» девушка рассказала об отличиях своей работы, с которыми она столкнулась в столицах двух стран.

Табу отметила, что с первых дней в Москве ей было гораздо интереснее, чем в Минске. Дело в том, что в ее родном городе практически нет BDSM-мероприятий, вечеринок, специализированных клубов. «Конечно, есть сайты, где люди знакомятся, общаются и что-то обсуждают, но большинство вечеринок закрытые и проходят в каких-то коттеджах», — поделилась она.

«В Москве все не так. Здесь у тебя есть выбор. Например, в городе существуют клубы, куда можно прийти на обучающие встречи. Есть вечера знакомств», — добавила Табу.

Ранее учитель Георгий Заносов, уволившийся из Московской центральной художественной школы (МЦХШ) из-за своего увлечения БДСМ, назвал произошедшее дискриминацией.