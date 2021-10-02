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Porsche протаранил здание школы в центре Москвы
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Автомобиль Porsche врезался в здание Пушкинской школы в Москве, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Авария произошла на улице Сретенка в субботу, 2 октября. Машина протаранила здание в центре города. Информация о пострадавших сейчас уточняется.
Ранее автомобиль Ford врезался в жилой дом на Кутузовском проспекте. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 сентября. Водитель после удара выжил.
В июле грузовик протаранил здание Центра оперного пения Галины Вишневской на улице Остоженка в Москве. В результате ДТП никто не пострадал.