После ДТП с погибшими детьми в Москве установили «лежачий полицейский»

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Авиаторов в Москве 16 июля. Девушка за рулем Mazda сбила мальчиков четырех, пяти лет и девочку девяти месяцев. Вместе с несовершеннолетними дорогу переходили две женщины. Основной удар пришелся на детей, самая младшая из которых находилась в коляске. Двое мальчиков скончались, врачи пытаются спасти младенца.

Водитель Mazda, 18-летняя Валерия Башкирова, получила водительское удостоверение в 2020 году. Водитель заявила, что наехала на детей и сопровождавших их взрослых на пешеходном переходе, так как «сидела в телефоне», будучи за рулем.

Ей предъявили обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Девушку арестовали до 16 сентября.

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