После ДТП с погибшими детьми в Москве установили «лежачий полицейский»
На улице Авиаторов на западе Москвы после смертельного ДТП с погибшими детьми установили «лежачий полицейский», об этом сообщила пресс-служба префектуры западного административного округа, пишет РИА Новости.
Как уточнили в ведомстве, этот нерегулируемый пешеходный переход никогда не был очагом аварийности. Несмотря на это, администрация решила пересмотреть организацию дорожного движения. В понедельник, 19 июля, был установлен «лежачий полицейский». На этом участке также поставили знак по ограничению скорости до 20 километров в час.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Авиаторов в Москве 16 июля. Девушка за рулем Mazda сбила мальчиков четырех, пяти лет и девочку девяти месяцев. Вместе с несовершеннолетними дорогу переходили две женщины. Основной удар пришелся на детей, самая младшая из которых находилась в коляске. Двое мальчиков скончались, врачи пытаются спасти младенца.
Водитель Mazda, 18-летняя Валерия Башкирова, получила водительское удостоверение в 2020 году. Водитель заявила, что наехала на детей и сопровождавших их взрослых на пешеходном переходе, так как «сидела в телефоне», будучи за рулем.
Ей предъявили обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Девушку арестовали до 16 сентября.
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