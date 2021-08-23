Пострадавший при пожаре в подмосковном доме врач умер в больнице

Известный врач-кардиохирург, член-корреспондент РАН Андрей Зотиков умер в больнице, куда попал после пожара в своем подмосковном доме. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

При пожаре также пострадали супруга мужчины и его старшая дочь. Младшая дочь погибла в огне. Врачи боролись за жизнь кардиохирурга больше недели, но из-за слишком серьезных ожогов спасти его не удалось. У мужчины при поступлении в медучреждение было диагностировано поражение 80 процентов всего тела.

Инцидент произошел в деревне Лыткино в Солнечногорском районе Подмосковья в трехэтажном доме. В ночь на 14 августа жена врача проснулась из-за шума сработавшей пожарной сигнализации. Она разбудила супруга и побежала в комнату младшей дочери — на тот момент все помещение уже было охвачено пламенем. Старшая дочь смогла самостоятельно выбраться из горящего дома.

Кардиохирург был госпитализирован с ожогами лица и шеи, его жена — с отравлением угарным газом, а старшая дочь получила травму живота.

Ранее жительница Новой Москвы погибла при пожаре в доме в поселении Михайлово-Ярцевском. Еще один человек получил черепно-мозговую травму. Предполагается, что на дом было совершено нападение.

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