Стали известны подробности отравления московской семьи

В крови погибших в Москве пожилой женщины и ее внучки нашли следы этиленгликоля. Как стало известно «Пятому каналу», это вещество токсично. Обычно его используют как компонент тормозных жидкостей и антифризов.

Отмечается, что попадание этиленгликоля в человеческий организм может привести к летальному исходу.

По первой версии, трое членов семьи отравились арбузом, купленным в «Магните» на Совхозной улице. В торговой сети заявили, что вся продукция, представленная на прилавках, была проверена и одобрена, а те самые арбузы в тот же день сняли с продажи.

Впоследствии рассматривалась версия с дезинсекцией, которую зафиксировали в магазине благодаря записи с видеокамер. На кадрах увидели мужчину в респираторе, который во время обработки помещения остановился перед прилавком с арбузами, после чего сбежал.

Также после информации о смертельном отравлении жильцам дома, где случилась трагедия, запретили пить воду из-под крана.

О том, что россияне отравились арбузом, стало известно ранее, 10 сентября. Речь идет о бабушке, матери и внучке. Их госпитализировали, но пожилая женщина и девочка на тот момент находились в тяжелом состоянии и вскоре скончались. Позднее оказалось, что еще троих жильцов дома положили в больницу. Они также ели арбуз. В больницу попали две несовершеннолетние девочки 12 и 17 лет, а также 26-летний мужчина.

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