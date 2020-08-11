Появились подробности перекрытия ОМОНом рынка «Теплый Стан» в Москве

ОМОН перекрыл входы и выходы на московском рынке «Теплый Стан» из-за проведения спецоперации по борьбе с нелегальными мигрантами. О появившихся подробностях сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник, 11 августа.

По его словам, на месте работают ФСБ, Росгвардия и полицейские. «В настоящее время проходит задержание подозреваемых, которые занимались подделкой ряда документов и печатей», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что на рынке «Теплый Стан» в Москве, где 1 августа произошла стычка между толпой мигрантов из Таджикистана и полицейскими, ОМОН перекрыл все входы и выходы.

7 августа сообщалось, что на юге Москвы двое приезжих напали на сотрудников полиции, которые попросили их показать документы. По версии полицейских, регистрация в паспортах остановленных ими граждан может быть фальшивой. Мигранты попытались сбежать, однако после этого решили оказать сопротивление.

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