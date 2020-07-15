Появились подробности убийства лебедя на Патриарших прудах в Москве

Найденного мертвым лебедя на Патриарших прудах в Москве отравили. Подробности убийства птицы раскрывает РЕН ТВ.

По данным телеканала, прохожий накормил лебедя чем-то неизвестным, после чего вытащил его из воды и положил на берег. По словам очевидцев, злоумышленник скрылся с места происшествия после того, как птица перестала подавать признаки жизни.

В настоящее время по факту убийства лебедя проводится проверка.

Мертвую птицу обнаружили 14 июля. На теле лебедя была глубокая рана, из-за чего пользователи соцсетей предположили, что его убили.

Очевидец Константин Логинов рассказал корреспонденту МОСЛЕНТЫ, что видел мужчину в черной одежде, который на протяжении получаса сидел у воды. Затем к нему подплыл лебедь, которого, судя по всему, злоумышленник подманил едой. По словам полицейских, птица погибла по естественным причинам, к ее убийству никто не причастен. Кроме того, не был зафиксирован факт жестокого обращения с животными.

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