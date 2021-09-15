Предприниматель сравнил схемы заработка такси в Москве и Бурятии

«Двигатель делали, подвеску, обклеивали, чтобы он хорошенький-красивенький был, ставили на учет, брали страховку, делали лицензию и сдавали в аренду. И после этого от тысячи до полутора тысяч рублей машина ежедневно нам приносила. То есть отбивалась где-то за три месяца. За четыре — 100 процентов», — сказал россиянин.

Однако в Москве машины оказались дороже. «Самая плохая машина, которую мы тут купили, — Hyundai Solaris. Мы их взяли два, уже желтых, из-под такси, за 400 тысяч. А в день они приносили по 1200 рублей. То есть траты в два раза выше, а прибыль та же», — отметил бизнесмен.

Он подчеркнул, что виной всему конкуренция — большие таксопарки «цену ломают».

В начале сентября сообщалось, что в Москве число пассажиров такси с 2010 года стало больше в 22 раза. По словам замглавы Департамента транспорта города Дмитрия Пронина, столичные автомобили такси сегодня перевозят в сутки свыше одного миллиона человек. Примерно 70 процентов всех заказов приходится на агрегатор «Яндекс.Такси», еще 20 процентов — на «Ситимобил», шесть процентов — на Gett.

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