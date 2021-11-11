Зампред Совета муфтиев России рассказал о риске появления подпольных мечетей

По мнению Аббясова, вопрос о создании мест, где люди смогли бы собираться на молитву, стоит очень остро, и без открытия новых мечетей в городе будут возникать подпольные молельные дома и комнаты. Он отметил, что подобные площадки уже существуют и не контролируются духовенством и правоохранительными органами. «В этом случае мы не сможем узнать, кто читает там проповеди и к каким действиям призывает верующих», — подчеркнул религиозный деятель.

Кроме того, посещение мечетей полезно для духовного воспитания мусульман, подчеркнул зампред Совета муфтиев. По его словам, важна системная работа с верующими, которая возможна в том случае, если им есть, куда ходить на молитву.

Ранее Аббясов отметил, что одной из главных проблем столичных мусульман является короткий период для молитв зимой, из-за которого они не успевают доехать до мечетей. Из-за этого, по словам религиозного деятеля, многие вынуждены молиться в общественных местах.