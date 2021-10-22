Психолог объяснила реакцию раскритиковавших своего земляка в метро дагестанцев

Прежде всего Голяковская упомянула о специфике самоидентификации горных народов. Кавказцы, по словам психолога, дорожат своими традициями, бытовыми обычаями и даже чистотой крови. Для них важную роль играет, как их нацию воспринимают представители других этносов. При этом за репутацию, по мнению народа, отвечает каждый его представитель.

«Если человек слишком ярко выделился на общем фоне, если есть возможность как-то неверно или не самым приятным для остальных представителей народа образом истолковать его поведение, его могут осудить», — пояснила психолог. Это объясняет, почему дагестанец, которого активно обсуждали в сети из-за его привлекающего внимание поступка, столкнулся с неприязнью от «своих».

Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как приезжий раздает пассажиркам метро розы. Дагестанец рассказал, что своим поступком он решил поднять «имидж республики», пострадавший, по его мнению, после нападения его земляков на москвича в районе станции «Первомайская».