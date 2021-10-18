Раскрыта личность раздававшего в метро цветы дагестанца

«Считаю, что из-за действий таких персонажей портится имидж республики. Самое интересное, что в Дагестане они себя ведут иначе — происходит что-то именно по приезде в Москву. Я очень переживал после этой истории в метро. Потом СМИ разогрели до предела эту ситуацию, конечно. Ночью я не мог уснуть, из головы не выходил поступок земляков. Лежал без сна на кровати, и тогда мне пришла в голову идея купить цветы», — объяснил он.

Уже следующим утром Магомедов отправился в магазин и купил 121 розу. Затем он принял решение указать на футболке название республики, откуда он родом. «Потом придумал что-то вкусненькое прицепить. Ни с кем вообще не обсуждал. Потратил около 20 тысяч рублей. Для меня это, кстати, немаленькие деньги, учитывая состояние нашей страны во время пандемии коронавируса», — отмечает дагестанец.

Магомедов добавил, что подобную акцию он организовал впервые и сейчас точно не может сказать, будет ли он ее продолжать. По его словам, реакция женщин, которым он дарил цветы, была совершенно разная: кто-то боялся, думая, что мужчина будет требовать деньги за розы, другие же принимали цветы, но отказывались от шоколадок. «В целом все было мило и красиво», — резюмировал он.

Ранее мужчина в защитной маске и белой футболке с надписью «Я — дагестанец. Нет плохой нации» раздал пассажиркам московского метро шоколадные батончики и красные розы и попал на видео.