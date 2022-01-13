Психолог объяснила причины возникновения желания погладить роботов-курьеров

Практикующий психолог, автор книг Анна Гращенкова в беседе с «Мослентой» объяснила причины возникновения у россиян желания погладить роботов-курьеров.

«Не так давно мне попалась интересная статья ученых из Мичиганского университета, в которой говорилось о склонности наделения неодушевленных объектов, а именно гаджетов, которыми мы пользуемся в бытовой жизни, человеческими качествами. Это явление относится к понятию антропоморфизма — приписыванию неодушевленным предметам, животным, человеческих качеств», — рассказала специалист.

По ее словам, экспериментально было доказано, что люди, страдающие социальной изоляцией, и те, которые чувствуют себя одиноко, в большей степени склонны к тому, чтобы очеловечивать гаджеты. И наоборот, люди, которые заботятся о близких, часто общаются с другими, и это им в радость, в меньшей степени наделяют предметы человеческими качествами, отметила Гращенкова.

«Время сейчас не самое простое: вынужденная изоляция, локдауны и прочее. Все это ограничивает полноценное общение, и на улицах Москвы уже не в диковинку видеть людей, которые, к примеру, гладят робота-курьера. Это еще раз показывает нам, но уже на очевидном, житейском примере, что всем просто необходимо нормальное, человеческое общение, желание проявлять заботу, любить и быть любимыми», — заключила в разговоре эксперт.

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