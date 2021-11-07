Психолог оценил влияние нападения в Новой Москве на ребенка

Психолог Екатерина Верченова заявила, что нападение на мужчину в Новой Москве может повлиять и стать травмой для его сына, который был свидетелем произошедшего. Комментарий эксперта опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Мы видим даже, что ребенок пытался убежать, потому что ему не хватает ресурса справиться с этой ситуацией: он не знает, как защитить себя и как защитить близкого человека. То есть у ребенка перед глазами ужас», — оценила Верченова. Психолог отметила, что в такой ситуации мальчику необходимо оказать помощь и дать понять, что семья справится с ситуацией, несмотря на то что близкому человеку угрожала опасность.

Кроме того, нужно объяснить ребенку, что он не несет ответственности за произошедшее и не должен винить себя. При этом мальчику важно донести, что обидчики отца понесут наказание, подчеркнула Верченова. «Ребенку нужно прожить ощущение завершенности, что с его близкими все в порядке, что с ним все в порядке», — заключила эксперт.

Ранее в районе Новые Ватутинки группа уроженцев Закавказья напала на мужчину с ребенком. Пострадавший сообщил, что он пытался защититься, и что у одного из агрессоров был при себе нож. По словам приятеля избитого, ставшего свидетелем инцидента, приезжие прыгали на его друга и били ногами.

Один из задержанных заявил, что он и другие нападавшие стали жертвой провокации. Преступник утверждает, что ни у кого из них не было c собой ножей, и отрицает, что они били ребенка. Молодым людям предъявили обвинения в покушении на убийство.