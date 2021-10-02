Работающая «другом на час» россиянка рассказала об одиночестве жителей Москвы

Сама Татьяна живет в небольшом городе в Сибири. Именно его девушка поначалу указала в объявлении о своих услугах на одном из интернет-сайтов. Однако из-за небольшого количества заявок студентка решила отметить в профиле также Москву.

После изменения геолокации ей стало поступать огромное количество звонков от жителей мегаполиса. Люди выходили на связь с Татьяной практически каждый день. «Это все, что нужно знать об одиночестве в по-настоящему большом городе», — отметила девушка.

Студентка вспомнила, что поначалу не верила, что кто-то будет платить за ее услуги. Однако потом девушка поняла, что некоторые люди действительно могут удовлетворить потребность выговориться только таким образом и что за предоставленную им возможность она вправе брать деньги.

Ранее Москва заняла одно из последних мест в рейтинге российских городов с общительными жителями. По данным социологического опроса, жители столицы стоят в списке на предпоследней строчке, обгоняя только омичей.