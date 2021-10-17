Работников школьной столовой в Подмосковье наказали после отравления детей

Работников школьной столовой в подмосковном Клину отстранили от работы после массового отравления детей. О наказании сотрудников сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на родителей учащихся.

Источник рассказал, что с понедельника, 18 октября, занятия в школе продолжатся. В выходные в учебном заведении проводились работы.

16 октября стало известно, что, предварительно, 20 школьников из Клина обратились с больницу с пищевым отравлением. Среди них есть первоклассники, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной массового отравления детей могла стать ротавирусная инфекция. По факту случившегося проводится проверка.