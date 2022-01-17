Россияне рассказали о главных недостатках самого «страшного» района Москвы

Жители Южного Бутова рассказали о том, как им живется в районе с дурной славой одного из самых страшных мест столицы. Главные недостатки они перечислили в разговоре с «Мослентой».

«Район разрастается, людей становится очень много, а это значит, что появляется больше машин, пассажиров в метро, грязи», — рассказала россиянка, прожившая в Бутово 19 лет. Кроме того, девушка добавила, что из-за долгой дороги до центра местные жители волей-неволей становятся домоседами.

Существенным минусом жизни в Бутово россияне назвали ситуацию с транспортом. «Мне бы хотелось изменить въезды и выезды в район. Утром я езжу на работу на машине и наблюдаю постоянные пробки на повороте на МКАД», — рассказала одна из местных жительниц. «У нас вырубили лес вокруг домов и построили новый жилой комплекс, из-за чего появились пробки», — добавила другая старожилка Бутово.

Ранее выяснилось, что самые толерантные арендодатели проживают в Центральном, Юго-Западном, Западном административных округах, а также в Новой Москве. Они устанавливают меньше всего ограничений для квартиросъемщиков.