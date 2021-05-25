Россиянка искупалась с лебедями на Патриарших прудах в Москве и попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?»

На размещенных кадрах видно, как женщина находится в одежде в пруду, за ней плывут два белых лебедя. При этом за кадром слышен смех автора видео.

В июле 2020 года на Патриарших прудах появился лебедь после отравления другой птицы, проживавшей там.

Мертвую птицу обнаружили у Патриарших прудов 14 июля. На теле лебедя была глубокая рана, из-за чего пользователи соцсетей предположили, что его убили.

Очевидец Константин Логинов рассказал корреспонденту МОСЛЕНТЫ, что видел мужчину в черной одежде, который на протяжении получаса сидел у воды. Затем к нему подплыл лебедь, которого, судя по всему, злоумышленник подманил едой. По словам полицейских, птица погибла по естественным причинам, к ее убийству никто не причастен. Кроме того, не был зафиксирован факт жестокого обращения с животными.

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