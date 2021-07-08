Синоптик пообещал москвичам редкий «парниковый котел»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам в столице редкий «парниковый котел», который продержится до 12 дней. Он сообщил об этом РИА Новости.

По словам синоптика, уже пятые сутки над просторами европейской части России господствует блокирующий антициклон скандинавского происхождения. Именно поэтому в столице такой зной и нет дождей.

Тишковец добавил, что нормальный срок такого антициклона — около пяти суток, однако этот будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в одном проценте случаев. «Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют "парниковым котлом", установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 километров, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны. (...) И такая конфигурация изогибс сохранится еще 5-6 суток», — объяснил синоптик.

В конце июня накрывший Москву «суперливень» затопил станцию метро «Ясенево», в связи с этим движение поездов на участке решили приостановить.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что погода в Москве в июле будет неоднородной: ожидаются как теплые, так и прохладные периоды.

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