Снятый с рельсов трамвай-трактир «Аннушка» снимался в фильме «Брат-2»

Московский трамвай-ресторан «Аннушка», с 1989 по 2020 годы катавший москвичей и гостей столицы в районе Чистых прудов, сняли с рельсов и выставили на продажу. Почему это произошло, «Мосленте» объяснил владелец трактира на колесах Мигран Мхитарян. Кроме того, он рассказал, в каких кинофильмах культовый проект остался запечатленным.

По словам Мхитаряна, «Аннушку» снимали и для телевидения, и в кино. «У того же Эльдара Рязанова в фильме "Привет, дуралеи!" есть эпизод с нашим трамваем. Снимался у нас эпизод и для "Брата-2" Алексея Балабанова: стрельба из пулемета должна была вестись именно из нашего трамвая», — отметил предприниматель.

Как раз во время съемок перекрыли из-за ремонта Устьинский мост: «Мы не смогли доехать ни до Кремля, ни до Чистых прудов». Получился не совсем тот антураж, какой был нужен режиссеру. После съемок Балабанов заверил, что этот эпизод все же останется: «Мы его в другом месте запустим, потому что это очень красиво...», однако в фильме он так и не был использован.

«А еще Рязанов у нас снимал Новый год для канала ТВЦ, Александр Розенбаум пел песни о Москве. Если зайдете на YouTube, легко найдете», — вспомнил Мхитарян.

Ранее стало известно, что хозяйка трамвая-трактира «Аннушка» Марине Мхитарян опубликовала объявление во «ВКонтакте» о продаже легендарного московского трамвая. Вагон чешского производства готовы отдать за 1,2 миллиона рублей.