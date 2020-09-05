Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Первому каналу о сроках массовой вакцинации от коронавируса в столице. Слова градоначальника передает ТАСС.

Серьезная массовая вакцинация — это, скорее всего, конец года — начало следующего, сказал он.

4 сентября Собянин во время видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что сделал прививку от коронавируса.

Ранее, в августе, мэр столицы заявил, что проблема с коронавирусом сохранится в городе до начала массовой вакцинации. Он отметил, что до этого еще далеко, объяснив, что, несмотря на завершенную регистрацию препарата, он будет проходить дальнейшие исследования.

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