Собянин рассказал о пропускном режиме в Москве на майских праздниках

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о действии пропускного режима на майских праздниках. Об этом в среду, 29 апреля, сообщается на сайте столичного правительства.

По словам мэра, цифровые пропуска, оформленные до 30 апреля для поездок на работу, будут автоматически продлены до 4 мая. Отмечается также, что если человек собирается пользоваться им и дальше, то до момента окончания разрешения этого пропуска надо продлить его или же оформить новый. Он станет действительным включительно по 11 мая.

«Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно», — пояснил Собянин.

Накануне сообщалось, что в Москве продлили режим самоизоляции на время майских праздников. Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими 6, 7 и 8 мая, и с учетом праздничных дней с 1 по 5 и с 9 по 11 мая нерабочий период в стране, начавшийся в конце марта, продлится до 11 мая включительно.

По состоянию на 29 апреля в Москве насчитывается 2 220 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 50 646, из которых 4 610 человек вылечились, а скончались от осложнений — 546.

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