Собянин рассказал об опасности новогоднего застолья

Москвичам старшего поколения следует воздержаться от посещения магазинов во время новогодних приготовлений. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает портал «Вести».

По его словам, перед праздниками жители столицы привыкли самостоятельно ходить за покупками, однако в этом году пожилым москвичам лучше остаться дома и не рисковать своим здоровьем.

«Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году», — сказал Собянин.

Также мэр добавил, что в условиях пандемии коронавируса «большое застолье — это большой риск не только для здоровья, но и для жизни».

Ранее Собянин назвал срок окончания самого острого периода пандемии в Москве. По его словам, это произойдет через несколько месяцев.

В Москве за последние сутки выявили 7263 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 735 900.

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