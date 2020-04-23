Собянин заявил об эффективности пропускной системы в Москве

Пропускная система в Москве в полном режиме заработала 15 апреля, однако с момента запуска при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. В вестибюлях полицейские просили граждан предъявить паспорт в развернутом виде и сам пропуск. Затем они вбивали цифровой код в планшет для проверки действительности пропуска. Кроме того, из-за проверки цифровых пропусков пробки образовались на въездах в Москву. Цифровой пропуск требуется даже в том случае, если москвичи хотят поехать на личном или общественном транспорте, включая такси.

Со среды, 22 апреля, система проверки пропусков стала автоматической. Теперь для передвижения по городу к цифровому пропуску нужно привязать карту «Тройка», «Стрелка», а также социальные карты москвича и жителя Подмосковья — для волонтеров и студентов медицинских вузов, которые задействованы в борьбе с распространением коронавируса. Автомобилисты в свою очередь должны внести информацию о машине. Не привязанные к пропуску транспортные карты будут временно недействительны, а отсутствие сведений об автомобиле приведет к штрафу.

По данным на 23 апреля, в Москве выявлено 1959 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице с начала пандемии зафиксировано 33 940 случаев заражения, за весь период выздоровели 2448 человек, умерло 288 человек, из них 27 — за последние сутки.

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