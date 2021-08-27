Стали известны подробности нападения стримеров на женщину-инвалида в Москве

Стали известны подробности нападения трэш-стримеров Игоря Малихова и Евгения Дмитерко на женщину в Измайловском парке Москвы. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавшая 55-летняя женщина является инвалидом. Как оказалось, хулиганы обрызгали ее газом из перцового баллончика за отказ раздеться.

По словам москвички, в день инцидента она решила прогуляться по парку после похода в магазин. Возле трамвайных путей она встретила группу людей, распивавших алкоголь. Один из мужчин потребовал от нее, чтобы она разделась и легла на трамвайные пути. В это время хулиганы снимали происходящее на видео.

Пострадавшая признается, что испугалась и пыталась обойти шумную компанию, однако один из злоумышленников предложил остальным поймать ее и обрызгать из перцового баллончика. Женщина неоднократно просила ее не трогать, однако ее просьбы услышаны не были.

Во время нападения, когда перед ее лицом разбрызгали газ, женщина потеряла зрение, и, ничего не видя перед собой, пыталась как можно быстрее спастись от хулиганов.

Ранее стало известно, что злоумышленников задержали полицейские во время очередного стрима. Против блогеров возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ по факту хулиганских действий.

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