Стало известно о работе «отеля для утех» в доме отравившихся москвичей
В подвале дома на Совхозной улице в Москве, откуда ранее госпитализировали нескольких отравившихся жильцов, располагался «отель для утех». Об этом стало известно Telegram-каналу Readovka после разговора с одной из местных жительниц.
По ее словам, именно из-за борделя под названием «Отдых – 3» в их доме появились признаки антисанитарии. Уточняется, что номера этого заведения сдавались на час, внутри помещения располагалась сауна, о которой можно прочитать реальные отзывы в профиле отеля на Zoon. Сами номера гостиницы, судя по откликам посетителей, были грязными — некоторые утверждали, что помещения не убирали после выезда клиентов.
Отзывы на другой онлайн-платформе по аренде номеров свидетельствуют о том, что в отеле было много тараканов и других насекомых, наблюдались сырость и плесень, ощущалось зловоние.
О том, что россияне отравились арбузом, стало известно 10 сентября. Речь идет о бабушке, матери и внучке. Их отвезли в больницу, но пожилая женщина и девочка на тот момент находились в тяжелом состоянии и вскоре скончались. Позднее из того же дома забрали еще несколько человек с признаками отравления.
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