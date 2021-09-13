Стало известно о работе «отеля для утех» в доме отравившихся москвичей

В подвале дома на Совхозной улице в Москве, откуда ранее госпитализировали нескольких отравившихся жильцов, располагался «отель для утех». Об этом стало известно Telegram-каналу Readovka после разговора с одной из местных жительниц.

По ее словам, именно из-за борделя под названием «Отдых – 3» в их доме появились признаки антисанитарии. Уточняется, что номера этого заведения сдавались на час, внутри помещения располагалась сауна, о которой можно прочитать реальные отзывы в профиле отеля на Zoon. Сами номера гостиницы, судя по откликам посетителей, были грязными — некоторые утверждали, что помещения не убирали после выезда клиентов.