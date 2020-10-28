Стало известно о состоянии заброшенных грузовиков «Почты России» в Москве

Средний пробег обнаруженных в Москве списанных грузовиков Mercedes «Почты России» составляет 505 тысяч километров. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает агентство «Москва».

Отмечается, что оценка автомобилей запланирована на ноябрь. После этого некоторые из них утилизируют, остальные уйдут с аукционов на открытых площадках.

«Машины на той стоянке в среднем проехали около 505 тысяч километров каждая, некоторые больше миллиона километров. Всего там 103 машины разных марок, в большинстве своем они были выпущены 10-12 лет назад. Эти машины ждут решения своей дальнейшей судьбы», — говорится в сообщении.

Утилизация позволяет сдать старый автомобиль и получить скидку при покупке нового по госпрограммам, пояснили в компании. «Машины продаются по всей стране. Как правило, люди покупают их под восстановление, и дальше либо оставляют себе, либо находят способ перепродать», — добавили в «Почте России».

Ранее в сети появились фото брошенных под открытым небом фургонов «Почты России». Cтоянку для отработавших свой ресурс грузовиков обнаружили на заднем дворе одного из филиалов компании.

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