Субтропическому теплу в Москве нашли объяснение

Аномальное потепление, которое ожидается в Москве в начале ноября, связано с приходом в европейскую часть России мощного и глубокого атлантического циклона. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщила RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, благодаря этому циклону в столичный регион начнет поступать «практически субтропическое тепло», и температура будет соответствовать значениям, характерным для октября. Теплее всего будет 5 и 6 ноября, уточнила синоптик.

«В Москве температура воздуха ожидается в пределах плюс 10-11 градусов, это близко к рекордным значениям. Не исключено, что в Москве будет перекрыт суточный максимум температуры», — отметила Позднякова.

Она добавила, что теплая погода сохранится в городе до 7-8 ноября, а затем в регион снова начнет поступать холодный воздух.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам не ждать зимнюю погоду в ближайшее время. По его словам, устойчивый переход через ноль градусов наступит только в конце ноября.

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