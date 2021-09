Иностранец рассказал о своем «ужасе» перед Мавзолеем

Сын хорватского бизнесмена Невен Чрвенкович, проживший в Москве с 1974-го по 1981-й годы, рассказал в беседе с «Мослентой» о том, какой испытывал ужас перед Мавзолеем на Красной площади, где хранится тело революционера Владимира Ленина.

По его словам, в Мавзолей в детстве он попал вместе с классом, и это был весьма «своеобразный» опыт.

«Я шел и думал: "Как же это он: так давно умер, а выглядит, как живой? И чего Ленин так блестит? Маслом пропитан? Это я на мумию смотрю? Ничего себе!"» — поделился иностранец своими воспоминаниями.

Хорват отметил, что Ленин был «ярко освещен», но как следует рассмотреть его не было возможности, потому что проходить мимо полагалось быстро — время посещения было строго ограничено, на Красной площади стояла длинная очередь.

В июне сообщалось о том, что в центре Москвы, на Красной площади, у Мавзолея Ленина задержали одинокого пикетчика с плакатом, надпись на котором гласила Wake up, we have a tsar again.

