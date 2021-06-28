Труп трансгендера с женской грудью обнаружен на нудистском пляже в Москве
В Москве на нудистском пляже в Серебряном Бору нашли труп трансгендера. Как стало известно «Московскому комсомольцу», тело обнаружили в воскресенье, 27 июня. На нем были разорваны шорты и бюстгальтер. Сообщается, что на нетрадиционную сексуальную ориентацию погибшего указывали длинные волосы, кольца на руках и серьги в ушах.
По информации издания, в конце недели 27-летнюю трансженщину видели на нудистском пляже вместе с мужчиной кавказской национальности. Он преследовал ее и пытался душить. Ранее жертва жаловалась знакомым, что ее склоняют к оральному сексу.
Силовикам удалось установить личность женщины-трансгендера благодаря тому, что днем ранее она пришла в полицию и написала заявление о краже телефона.
Отмечается, что пострадавшая приехала в Москву из Рязанской области. Ориентацию сменила в 20 лет под воздействием одноклассника. Мужчина перенес операцию — ему вставили грудные импланты. При этом ниже пояса и по документами он остался мужчиной.
Ранее московские полицейские выдали владельцу со стоянки автомобиль, в котором тот позже обнаружил тело неизвестной женщины. Мужчина с трудом смог вызвать сотрудников правоохранительных органов, так как операторы не верили его словам.
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