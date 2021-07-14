Участников массовой драки мигрантов в Москве арестовали

Кузьминский суд Москвы арестовал шестерых участников массовой драки мигрантов у станции метро «Кузьминки». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Кристина Каленова, передает РИА Новости.

Задержанных признали виновными в совершении административного правонарушения. Им вменяется часть 6.1 статьи 20.2 («Участие в несанкционированных собраниях, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения») КОАП РФ.

Суд назначил участникам драки административный арест на 15 суток.

Массовая драка произошла в ночь на 13 июля на площади перед театром в районе метро «Кузьминки». Участниками конфликта были приезжие из Киргизии и Таджикистана — в потасовке оказались замешаны около 180 человек.

Первоначально считалось, что причиной произошедшего могло стать существующее националистическое напряжение, однако позже появилась информация, что все могло произойти из-за женщины.

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