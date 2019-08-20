Уменьшению популяции московских комаров нашли объяснение

Снижение численности комаров в Москве этим летом связано с частыми дождями и сильными ветрами, которые наблюдались в столице. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил РИА Новости энтомолог, пресс-секретарь зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

По его словам, несмотря на то, что влажная погода обычно более благоприятна для комаров, так как их личинки развиваются в воде, слишком высокая влажность и продолжительные дожди напротив пагубно сказываются на летной активности этих насекомых.

«Также комары не способны противостоять сильным ветрам», — отметил ученый.

Ранее сообщалось, что июль этого года стал самым холодным в Москве за последние 100 лет. Холодная погода с частыми дождями сохранялась и в первой половине августа. Кроме того, синоптики отмечали, что за последние 30 лет в столице в два раза чаще стали наблюдаться грозы, а сильный ветер со скоростью более 20 метров в секунду стали фиксировать в четыре раза чаще.

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