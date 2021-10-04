В МГУ согласились перевести девятилетнюю студентку на индивидуальное обучение

Руководство МГУ заявило, что согласно перевести девятилетнюю Алису Теплякову на индивидуальный график обучения, если в этом есть необходимость. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на ректора университета Виктора Садовничего.

Садовничий отметил, что юной студентке необходимо будет осваивать программу, согласно требованиям, даже при индивидуальном плане. «Мы не можем просто без сданных экзаменов дать диплом», — добавил ректор.

Ранее в МГУ опровергли информацию о том, что Теплякову собираются отчислить с психологического факультета.

До этого отец девочки утверждал, что преподаватели угрожают его дочери из-за плохой посещаемости и отказываются содействовать Тепляковой в досрочном окончании университета. По словам мужчины, такой позиции придерживается большая часть педагогического состава.