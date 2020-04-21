В московском метро временно отменили продажу разовых билетов

В кассах метрополитена Москвы временно нельзя приобрести разовые билеты. Такое решение было принято в связи с борьбой с распространением коронавирусной инфекции и автоматизации пропускного режима. Об этом во вторник, 21 апреля, «Интерфакс» рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве заявили, что гражданам стоит привязать номер карты «Тройка» или областной «Стрелки» к цифровому пропуску — так они будут без проблем передвигаться по городу на общественном транспорте в режиме самоизоляции, если есть необходимость.

10 апреля мэр Москвы Собянин объявил, что в Москве вводится пропускной режим. 15 апреля меры начали действовать и для передвижения на личном и общественном транспорте, в том числе на такси.

В России по состоянию на 21 апреля всего зарегистрировано больше 50 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 5 642 выявлено только за последние сутки. Общее число инфицированных в Москве составило 29 433 человека, в Подмосковье — 5 959.

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