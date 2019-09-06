Сегодня в 14:18

В московском метро заметили «принцессу»

Новости /
Фото: Telegram-канал «Метро Москвы»

Пассажиры московской подземки обратили внимание на девушку, одетую как принцесса. Фотография опубликована в Telegram-канале «Метро Москвы».

«Столичная принцесска», — говорится в публикации. На фотографии изображена девушка в белом платье с розовым принтом и кружевами. На плечах «принцессы» оранжевый платок, а на ногах кружевные носки и туфли с розовыми бантами. Руки девушки украшены кольцами и браслетами с бусинами.

В начале июля в столичной подземке заметили девушку, одетую в костюм героини аниме Сейлор Мун. «Когда мне в очередной раз скажут, что это мое "раньше было лучше" просто выдумка, и ничего не меняется, я покажу им Сейлор Мун в метро», — говорится в подписи к снимку.

Ранее в метро также обнаружили пассажира, одетого как римский легионер: грудь мужчины прикрыта кирасой, голову защищает блестящий шлем, а на ногах — сандалии.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.