В московском метро заметили «принцессу»

Пассажиры московской подземки обратили внимание на девушку, одетую как принцесса. Фотография опубликована в Telegram-канале «Метро Москвы».

«Столичная принцесска», — говорится в публикации. На фотографии изображена девушка в белом платье с розовым принтом и кружевами. На плечах «принцессы» оранжевый платок, а на ногах кружевные носки и туфли с розовыми бантами. Руки девушки украшены кольцами и браслетами с бусинами.

В начале июля в столичной подземке заметили девушку, одетую в костюм героини аниме Сейлор Мун. «Когда мне в очередной раз скажут, что это мое "раньше было лучше" просто выдумка, и ничего не меняется, я покажу им Сейлор Мун в метро», — говорится в подписи к снимку.

Ранее в метро также обнаружили пассажира, одетого как римский легионер: грудь мужчины прикрыта кирасой, голову защищает блестящий шлем, а на ногах — сандалии.

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