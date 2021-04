В Московском зоопарке пингвины поборолись за камни

В Московском зоопарке папуанские пингвины поборолись за камни и попали на видео. Запись публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

У птиц сейчас начинается сезон размножения. В это время они также отстраивают новые гнезда, а для этого им необходимы камни, которые будут для них строительным материалом.

В ролике показано, как один из пингвинов поднимает клювом камень и, защищаясь от остальных птиц и расталкивая их, бежит к своему месту, где он собирается построить новое гнездо.

На видео наложили музыку из песни My Heart Will Go On из фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона.

Ранее стало известно, что в столичном зоопарке появились на свет два птенца редкого кудрявого пеликана. Птенцы родились с разницей в несколько дней — 30 марта и 4 апреля. Их вес изначально составлял всего около 100 граммов.

