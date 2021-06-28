В Москве из-за «суперливня» резко подскочили цены на такси

В Москве из-за прошедшего «суперливня» резко подорожало такси. На скачок цен повлиял высокий спрос, а также сложная дорожная обстановка, сообщил радиостанции «Говорит Москва» представитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Алексей Бирюков.

«Таксисты, которые вышли в такую погоду на линию, выполняют заказы существенно дольше обычного. Стоимость поездки складывается из расстояния по маршруту и времени в пути, то есть длительность поездки значительно влияет на ее итоговую стоимость. Поэтому, несмотря на то, что стоимость километра и минуты мы не меняли, из-за ливня и низкой средней скорости в городе стоимость поездок во время ливня выше, чем в такой же день в хорошую погоду», — отметил представитель агрегатора.

По его словам, на стоимость поездок также повлиял спрос: он значительно выше, чем накануне. «Очень многие люди просто не хотят мокнуть на улице и едут от "двери до двери" на такси», — добавил Бирюков.

В понедельник, 28 июня, Москву после продолжительной жары накрыл «суперливень» с грозой. Из-за непогоды в столице упали деревья и рекламные щиты. Сильный дождь затопил станцию метро «Ясенево», из-за чего пришлось приостановить движение поездов на участке. Также в Москве на улице Правды из-за ветра упала металлическая крыша и повредила несколько припаркованных автомобилей. А в Щелково молния попала в трансформаторную будку, после чего она загорелась и взорвалась.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что до конца дня в столичном регионе ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду, а местами — до 21-26 метров в секунду. По словам синоптика, «суперливень» принесет в столицу около 70 процентов месячной нормы осадков.

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