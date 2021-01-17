В Москве машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео

В Москве на Ленинградском шоссе водитель не смог справиться с управлением, из-за чего его машина вылетела с дороги и оказалась на сугробе. Видеозапись, снятая очевидцами с места происшествия, публикует «Москва 24» в своем Telegram-канале.

На видео показано, как автомобиль стоит на снежной горке, поблизости толпятся люди, а также подъехали сотрудники ГИБДД. О пострадавших информации не поступало.

«Как надо было туда заехать?!» — с недоумением заявила автор ролика.

30 декабря пьяный житель Москвы устроил гонки по столичному парку, не справился с управлением и прокатился с аллеи по горке. В инциденте никто не пострадал. Мужчину задержали полицейские.

Ранее сообщалось об аварии на юго-западе столицы. Автомобиль BMW влетел в русскую печь наподобие той, что была в сказках. Автор видео посмеялся и сказал: «Емеля доездился».

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